شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (28) والبالغ عددهم (107) دارسين، منهم 61 ضابطا من الجيش الكويتي وأربعة ضباط من وزارة الداخلية وعشرة ضباط من الحرس الوطني و32 ضابطا من منتسبي القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أن الشيخ فهد اليوسف نقل خلال رعايته وحضوره حفل تخريج الدورة تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد للخريجين وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد والنجاح.



وقال الشيخ فهد اليوسف وفق البيان إن تحقيق النجاح في شتى ميادين العمل يحتاج إلى فكر قيادي مستنير ومهارات شخصية متميزة قادرة على التواصل والتحفيز وتعزيز مفاهيم التفاني والبذل والعطاء لدى المرؤوسين.



وأكد ضرورة المحافظة على أعلى معايير الالتزام والانضباط الذاتي للوصول إلى الاهداف والتطلعات والغايات المنشودة وفق ما يتوافر من الصلاحيات والإمكانات الممنوحة لكل قائد في مجاله.



وأعرب عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والأركان المشتركة على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل متميز أثمر الاحتفال بتخريج كوكبة متميزة من الضباط القادة.



ودعا الخريجين إلى ترجمة الدروس المستفادة من هذه الدورة إلى واقع عملي إداري وميداني مع مواصلة العمل على تنمية مهاراتهم القيادية واستكمال مسيرة النهوض والتطوير للقوات المسلحة، داعيا الله عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة.



وهنأ المشاركين على تميزهم واجتيازهم لهذه الدورة بنجاح، معربا لهم عن فخره واعتزازه برعاية هذا الحفل.



كما رحب الشيخ فهد اليوسف بالمشاركة الفعالة والمتميزة لضباط وزارة الداخلية والحرس الوطني وبالضيوف من ضباط الدول الشقيقة والصديقة التي تعكس مشاركتهم عمق علاقات التعاون والعمل العسكري المشترك بين الكويت ودولهم.



من جانبه، قال آمر كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن طيار فهد فلاح وفق البيان إن الكلية شهدت نهضة أكاديمية ملحوظة بفضل الرؤية السديدة والتخطيط الاستراتيجي المحكم وصولا إلى حصولها على الاعتماد الأكاديمي وتوقيع الإجراءات التنفيذية للتعاون مع أكاديمية الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة والتي أسهمت بدورها في تحقيق الاندماج الأكاديمي الفعال بين الجانبين وخلق بيئة أكاديمية مثالية ترتكز على معايير الأداء والخبرة والمعرفة.



وحضر حفل التخريج رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين، ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة د. م. شمايل أحمد الخالد، وعدد من كبار القيادات الأمنية والعسكرية ورؤساء المكاتب والملاحق العسكرية لدى البلاد.