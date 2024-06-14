بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، والوكيل المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء فواز الخالد وقيادات قطاع شؤون التعليم والتدريب، أقيم أمس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين «رقباء أوائل» من طلبة معهد ضباط الصف، والبالغ عددهم 395 رقيبا أول.



وهنأ الفريق النواف الخريجين بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة، ونقل لهم تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن، داعيا الخريجين لأن يصونوا القسم الذي أقسموه، وأن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام، وأن يطبقوا القانون على الجميع، وأن يترجموا ما تلقوه من دروس وتدريبات في حياتهم العملية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في حفظ الأمن والأمان في وطننا الغالي، مؤكدا أهمية الدور الذي يؤديه خريجو المعهد باعتبارهم الساعد الأيمن لقوة الشرطة في كل التخصصات وبالمهام الصعبة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.



وألقى العميد حقوقي عبدالعزيز بندر العمر مدير معهد الشرطة بالإنابة كلمة ترحيبية للحضور شكر فيها جميع من ساهم في نجاح تخريج كوكبة من حماة الوطن، وتلا قرار التعيين العقيد فهد هزاع الحمد، وألقى القسم على الخريجين العقيد وليد خالد النجار. وفي نهاية حفل التخريج تم تسليم شهادات التفوق على أوائل الخريجين.