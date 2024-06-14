بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني ووكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري ومديري المناطق التعليمية في وزارة التربية، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2024/2023، مشيدا سموه بالجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التربية على كل المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.