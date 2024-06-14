احتفلت الجامعة الأمريكية في الكويت بتخريج كوكبة من خريجي دفعة عام 2024، وذلك يوم الأربعاء الماضي في ذا أرينا كويت، بحضور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، إضافة إلى عدد من الديبلوماسيين وكبار الشخصيات وعائلات الخريجين.



وخلال الاحتفال منحت الجامعة درجة البكالوريوس لـ 415 خريجا، منهم 155 من كلية الآداب والعلوم، و128 من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، و132 خريجا من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، ومن بين دفعة عام 2024 حصل 11 منهم على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، و26 حصلوا على مرتبة الشرف العليا، و45 تخرجوا بمرتبة الشرف.



افتتح الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة روضة عواد كلمة للطلبة الخريجين تحدثت فيها عن الرحلة الرائعة للجامعة على مدار العشرين عاما الماضية، قائلة: «إن للجامعة رؤية إستراتيجية منذ تأسيسها عام 2004 وهي أن تظل في الطليعة دائما، وأن تواصل التطور والابتكار، ونفخر بشراكتنا مع مؤسسات رائدة مثل جامعة دارتموث، وببرامجنا المعتمدة دوليا، كما نفخر بأنشطة الجامعة في مجال التوعية المجتمعية والعمل التطوعي، والتي توفر مساحة للنمو الشخصي والتطوير».



ثم توجهت د.عواد بالنصح للطلبة الخريجين، حيث شجعتهم على مواصلة النجاح بعد التخرج، قائلة: «بينما تبدأون هذه المرحلة الجديدة أرجو أن تقدروا المعرفة والقيم التي اكتسبتموها في الجامعة، وتحلوا بالإصرار والتعاون والتعاطف والتفكير النقدي وروح التعلم مدى الحياة».



ثم ألقى الكلمة الرئيسة في الحفل المؤسس المشارك لـ«أنغامي» والرئيس التنفيذي لـ«أنغامي» وOSN+السيد إيلي حبيب، الذي أكد ضرورة امتلاك عقلية خصبة تساعد على النجاح، قائلا: «الانضباط ليس فقط فيما تختار أن تفعله، بل أيضا فيما تتجنب فعله. إن ما يميز الناجحين هو أنهم يفكرون بطريقة مختلفة عن معظم الناس، ولا يخافون إعادة اكتشاف أنفسهم وتكييفها لتحقيق أهدافهم».



وقدم نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية د.عبدالرحمن الفرحان الطالب المتفوق صلاح ملك والحاصل على بكالوريوس الآداب في تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بمعدل 3.96، حيث أكد صلاح في كلمته للخريجين، أن البيئة الداعمة في الجامعة من أهم عوامل نجاحه، مبينا أنه «على الرغم من أن الدافع الداخلي هو المحرك الأساسي، فإن من الصعب أن يزدهر الإنسان ما لم يكن في البيئة المناسبة»، مشيرا إلى أنه قد رسب في المرحلة الثانوية عدة مرات، وقد مر بمراحل عصيبة لم تزده سوى الإصرار على تحقيق أحلامه.



وبينما أكد صلاح أن الصعوبات والتحديات التي واجهها لم تثنه عن تحقيق التفوق الدراسي، فإنه أشاد بالبيئة المتنوعة ثقافيا والمتسمة بالود والمهنية والتشجيع في الجامعة، والتي ساعدته على تحقيق نتائج يفتخر بها، مشيرا إلى أن التجربة الجامعية قد تركت آثارا إيجابية على مستقبله وحياته.



وقد تم تسليم الخريجين شهادات تخرجهم من قبل رئيسة الجامعة والعمداء، وهم: علي شرارة ممثلا عن كلية الآداب والعلوم، ورالف باليام ممثلا عن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، ومحمد العبد ممثلا عن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.



وجريا على الأعراف الأكاديمية، طلبت رئيسة الجامعة من الخريجين تحويل الطرة المتدلية من قبعاتهم من اليمين إلى اليسار إعلانا بتخرجهم رسميا من الجامعة. وفي نهاية الحفل التقط الخريجون الصور التذكارية مع العائلات والأصدقاء والأساتذة.



والجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت. وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. وترتبط الجامعة الأمريكية في الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع جامعة دارتموث الأميركية، وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي. تأسست عام 1769.



يذكر أن الجامعة الأمريكية في الكويت حصلت على اعتمادها المؤسسي من قبل مجلس الجامعات الخاصة (PUC) بوزارة التعليم العالي في دولة الكويت في 2006، وتم اعتماد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد من قبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، واعتماد كلية الآداب والعلوم من قبل الأكاديمية الأميركية للتعليم الحر (AALE)، واعتماد برنامج اللغة الإنجليزية المكثف من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي لبرامج اللغة الإنجليزية (CEA)، كما تم اعتماد كل من برنامج هندسة الكمبيوتر وبرنامج الهندسة الكهربائية من قبل لجنة الاعتماد الهندسية التابعة لمجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، وبرنامج علوم الكمبيوتر من قبل لجنة اعتماد الحوسبة التابعة أيضا لـ ABET.



وتلتزم الجامعة بالتميز الأكاديمي، ويقدم الحرم الجامعي مجموعة متنوعة من برامج البكالوريوس المعتمدة، كما يزدهر الحرم الجامعي بمجتمع نابض بالحياة يعزز التعاون والتنوع الثقافي، وتشمل المرافق الحديثة في الجامعة فصولا دراسية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات ومختبرات البحث العلمي، كما يستمتع الطلبة أيضا بالمرافق الترفيهية مثل صالة الألعاب الرياضية، الأمر الذي يتيح للطلبة الاستفادة بالمهارات والخبرات التي تتجاوز الفصل الدراسي. لمزيد من المعلومات عن الجامعة الأمريكية في الكويت، يمكن زيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.auk.edu.kw.