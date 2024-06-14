تستقبل جمعية الإصلاح الاجتماعي المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وذلك أول أيام العيد من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء في ديوان عبدالله العلي المطوع بمقر الجمعية في الروضة.



وقال رئيس القطاع الإعلامي بالجمعية عبدالرحمن عبدالله الشطي في تصريح صحافي: يطيب لنا في هذه المناسبة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أرض الكويت، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.