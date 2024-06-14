أعلن مركز «صباح الأحمد» للموهبة والابداع وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي (KISTI) عن استمرار فتح باب التقديم للطلبة الكويتيين من الصفين العاشر والحادي عشر حتى تاريخ 23 يونيو الحالي للمشاركة في معسكر الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية.



وذكر المركز وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان صحافي أن المعسكر سيبدأ في الـ28 من يوليو حتى 10 أغسطس المقبلين بمشاركة 16 طالبا وطالبة من الراغبين في المشاركة والذين يمتلكون الموهبة في مجال الذكاء الاصطناعي.



ونقل البيان عن المدير العام للمركز ندا الديحاني قوله إن المعسكر يعد فرصة جيدة لإبراز مواهب الشباب الكويتيين من الجنسين وصقلها من خلال التعرف على أحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي في العالم، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك إمكانيات هائلة ومتطورة في هذا الجانب ما يسهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم وتحسينها لمستويات أفضل.



وأضاف الديحاني أن البرنامج يهدف إلى تأسيس جيل جديد من المبتكرين من المجتمع الكويتي من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في تجاوز التحديات والعمل الجماعي والعصف الذهني.



وأكد حرص المركز على تقديم كافة الجهود الممكنة وتسخير جميع الامكانيات في المساهمة بتطوير المنظومة التعليمية في البلاد من خلال ما يوفره من برامج وورش ومعسكرات تدريبية وتثقيفية وتعليمية متخصصة تعود بالفائدة على دولة الكويت وتسهم في ازدهارها وتقدمها.