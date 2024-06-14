قامت شركة طلبات، الرائدة في مجال التكنولوجيا، بالتعاون مع مؤسسة لوياك غير الربحية لتمكين الشباب، وذلك عبر رعايتها لمبادرة «فرحة العيد». تأتي هذه الرعاية ضمن برنامج «طلبات» للمسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى مشاركة الأسر المتعففة في الكويت احتفالهم بمناسبة حلول عيد الأضحى، ومساندتهم، من خلال التكفل بشراء كسوة العيد لأطفالهم، حيث قام الفريق التطوعي من شباب لوياك، وكذلك من موظفي طلبات، باصطحاب 125 طفلا، في جولة تسوق ممتعة إلى أكبر العلامات التجارية في الكويت لشراء ملابس العيد.



وترمي هذه المبادرة من طلبات إلى المساهمة في تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر المتعففة من خلال شراء ملابس عيد الأضحى لأطفالهم، وإسعادهم بهذه الجولة التسويقية الشائقة، حيث قام المتطوعون من موظفي طلبات وشباب لوياك بجمع الأطفال تحت إشراف أسرهم في أحد المتاجر الكبرى ورافقوهم في أنحاء المتجر للاختيار من بين التشكيلات الهائلة من الملابس الجديدة.



وفي تعليقه على هذا التعاون، قال رئيس قسم الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركات في «طلبات الكويت»، عبدالله المنصور: «نحن فخورون بالانضمام إلى لوياك في هذه المبادرة الإنسانية الرائعة، التي ساعدت في رسم البسمة على وجوه الأطفال أثناء اختيار ملابس العيد بأنفسهم، الأمر الذي أعطانا سعادة لا تقدر بثمن. نحن في (طلبات) نسعى دائما إلى المساهمة في مثل هذه الأنشطة، انطلاقا من إيماننا بقدرتها على تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي».



من جانبها، أعربت نادية المرزوق، رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة في لوياك، عن تقدير المؤسسة وامتنانها لشركة طلبات على دعمها ومشاركتها الفعالة في إنجاح مبادرة «فرحة العيد»، مؤكدة أهمية هذه الشراكات في تحقيق التأثير الإيجابي المستدام في المجتمع، وتقديم مثل هذه الفرص لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مسؤوليتها تجاه المجتمع ودورها التنموي في إثرائه وتمكينه.