استعرض محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي، مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري، عددا من المسائل المتعلقة باستعدادات وزارة الكهرباء والماء للفترة الصيفية، وحملات الترشيد، وصيانة الحدائق والأشجار في الطرق الرئيسية، والحرص على إبراز الطابع الجمالي في المحافظة.



وقال المحافظ الشيخ عبدالله سالم العلي خلال زيارته وزارة الكهرباء، إن الاجتماع الذي جمعه بالوزير بوشهري وبحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.هيثم أحمد العلي، بحث عددا من الموضوعات التي تسهم في مواجهة المشاكل والأعطال فيما يخص تيار الكهرباء وإنتاج المياه، إلى جانب استعداد الوزارة للفترة الصيفية، في ظل ارتفاع مؤشرات الأحمال الكهربائية، إضافة إلى خطط الربط الكهربائي الخليجي من أجل تأمين احتياط آمن للشبكة أوقات الذروة.



وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا معالجة المشاكل القائمة في الجوانب المتعلقة في حملات الترشيد للكهرباء والماء، والحفاظ على مخزون الطاقة، والمتابعة والرقابة في عقود الصيانة الدورية في مجالات الطاقة والزراعة، ووضع الخطط الاستراتيجية حول احتياجات الكويت لمحطات الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه مستقبلا، خصوصا في ظل التوسع العمراني، وتلبية احتياجات المناطق السكنية الجديدة.



وذكر محافظ العاصمة أنه تمت مناقشة المشاكل القائمة فيما يتعلق بمشاريع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والحرص على تفعيل أفضل الطرق في ري الحدائق والأشجار، والحفاظ على المظهر الجمالي في الشوارع الرئيسية، لإبراز الوجه المشرق في عاصمة دولة الكويت.