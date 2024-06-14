عقدت الجمعية العمومية للجمعية الكويتية لحماية البيئة جمعيتها العادية للعام 2023 للنظر في بنود تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع والأربعين لعام 2023، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 فضلا عن تقرير مراقب الحسابات ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2024 واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، وأخيرا فتح باب المقترحات والآراء من قبل أعضاء الجمعية العمومية.



وقالت رئيس مجلس الإدارة د.وجدان العقاب في تصريح صحافي: «إن الجمعية عقدت اجتماعها السنوي العادي برئاستها، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن مكتب تدقيق الحسابات».



وبينت د. العقاب أن «الجمعية الكويتية لحماية البيئة عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية إلا انها هذا العام ليست عادية بتاتا، فهي جمعية عمومية متميزة جدا نظرا لمرور 50 عاما على إشهار هذه المؤسسة الرائدة، وتوجت تاريخها باليوبيل الذهبي».



وقالت: «الجمعية شهدت حضورا من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا، وبما يتوافر لهم من حقوق، على تفعيل أدوارهم رغم ارتفاع درجات الحرارة»، لافتة إلى أن «الاجتماع تميز بالشفافية في طرح البنود من خلال التصويت العددي المعلن على كل منها، كل على حدة».



وأفادت بأن «الاجتماع انتهى إلى الموافقة على البنود»، مشيرة إلى أن «عملية التصويت شهدت انسيابية وسلاسة»، مشيدة بحرص أعضاء الجمعية العمومية على التواجد والحضور والمناقشة في أجواء ودية تعكس الحس الوطني المتميز والذي يدفع باتجاه تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة ودعم قيم العمل البيئي التطوعي.



وأثنت على «قيادات وزارة الشؤون ومسؤولي إدارة الجمعيات الأهلية التي شكلت لجنة متخصصة من كوادرها للإشراف على سير وإدارة الجمعية العمومية، والثناء يطول كل من أتقن عمله ودفع بجهده إلى متابعة مصلحة الجمعية للمحافظة على عطائها وانجازاتها ضمن الصلاحيات واللوائح، مراعين أدوارهم الرقابية والادارية لما فيه مصلحة مؤسسات المجتمع المدني».