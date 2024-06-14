أسامة دياب



رفع عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.



وفي البداية، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: أود أن أعبر عن امتناني للقيادة السامية والحكومة الكويتية والشعب الكويتي للصداقة المستمرة التي حظينا بها منذ 125 عاما، كما أود أن أتمنى للجميع دوام الصحة والعافية والسعادة.



بدورها، قالت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر: أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي والمسلمين في كل أنحاء العالم، مع تمنياتي للجميع بالصحة والرخاء.



وقالت: يحتفل الناس خلال عيد الأضحى بقيم السلام والتضامن والالتزام برفاهية المجتمع. معربة عن تعاطفها مع ضحايا الصراعات المستمرة في غزة وفي أماكن أخرى، ومع اللاجئين والسكان النازحين.



وأضافت ان العيد هو وقت فرحة وتواصل، يجتمع فيه العائلات والأصدقاء ويتشاركون فيه اللحظات الجميلة. وبهذه المناسبة، وبالنيابة عن السفارة الفرنسية في الكويت والشعب الفرنسي، أتمنى للجميع عيدا مليئا بالدفء بصحبة أحبائكم.



من جانبه، قال السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي: يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت أن أرفع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي والمقيمين الكرام، خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لسمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة وموصول التوفيق والسداد، وللشعب الكويتي والمقيمين الكرام المزيد من التقدم والنماء والسعادة والرفاهية، ولدولة الكويت دوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.



وقال ان الصين والكويت تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة، وقد حافظت العلاقات الثنائية على تنمية مطردة، معربا عن خالص تمنياته أن يكون عيد الأضحى المبارك مليئا بالخير واليمن والبركات للأمتين العربية والإسلامية، وأن تحقق دولة الكويت وشعبها الصديق كل ما تتطلع اليه من رفعة وازدهار.



بدورها، قالت السفيرة التركية طوبى نور سونمز: «باسمي وباسم السفارة والجالية التركية في الكويت، أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات القلبية لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك».



وأضافت: «وبينما ينطلق الحجيج في رحلتهم المقدسة، أدعو المولى عز وجل أن يتقبل حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم وأن يمنحهم القوة والهداية، ونرجو أن تكون روح التضحية والكرم مصدرا لتعزيز روابطنا وعلاقاتنا في العالم الإسلامي، وأتمنى ان تعزز هذه الأيام الفضيلة والمباركة علاقات الصداقة والتعاون القوية أصلا بين بلدينا».



وقالت: «كما أدعو إخوتي وأخواتي في العالم الإسلامي إلى الإكثار من الدعاء لغزة في صلواتهم خاصة في هذه الأيام المباركة من العام، سائلين الله عز وجل أن يضع نهاية سريعة لمعاناتهم الهائلة، وأن يساعد جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم الذين يتعرضون للمذابح والحرمان».



بدوره، تقدم سفير أفغانستان سيد جاويد هاشمي بـ«أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وإلى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وحكومة دولة الكويت الصديقة وشعبها الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك».



وقال: «انتهازا لهذه الفرصة الطيبة إنني إذ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، متمنيا لشعب دولة الكويت مزيدا من التقدم والازدهار».



من جانبه، رفع سفير المكسيك أدواردو باتريسيو بينيا هالر إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ومقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ومقام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وحكومة دولة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مقرونة بأطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والنجاح وللشعب الكويتي الصديق مزيدا من الازدهار والتقدم والاستقرار.



وأضاف السفير بينيا هالر: «بصفتي سفيرا للمكسيك لدى دولة الكويت، فإنني ملهم على الدوام بالقيم المشتركة التي تحدد وتعمق العلاقة بين بلدينا». وتابع: «وتتمسك كل من المكسيك والكويت بمبادئ عدم التدخل، وتقرير المصير، والمساواة القانونية بين الدول، والتسوية السلمية للنزاعات الدولية، وكلها ترتكز على التزامنا المتبادل بالقانون الدولي، كما نسعى معا لتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى تنمية شعوبنا».



وقال: «أتطلع قدما، وأنا حريص على قيادة مجموعة من المشاريع التي لن تعزز تلك الروابط فحسب، بل ستوسع أيضا فرص التجارة والاستثمار بين بلدينا، ومن خلال هذه المساعي يمكننا تحويل قيمنا المشتركة إلى منافع ملموسة لمواطنينا، مما يمهد الطريق لمستقبل مزدهر يتميز بالاحترام والتعاون المتبادلين».