ترك الأضحية



هل يُشرع في بعض الأحيان ترك الأضحية؟



٭ نعم، يشرع أحيانا لأهل العلم والفضل ترك الأضحية ليعلم عامة المسلمين انها ليست بواجبة عليهم، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: «إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتمٌ عليّ». (رواه سعيد بن منصور في سننه وصححه الألباني).



النية



من اشترى شاة بنية أنها أضحية، فهل تتعين عليه؟



٭ الراجح أنها لا تتعين عليه، فهو بالخيار في الأمر.



متى تتعين أنها أضحية؟



٭ إذا أخبر وعيّن انها اضحية، فهنا لا يجوز له بيعها ولا أن يهبها، إلا أن يبدلها بخير منها لأنها خرجت من ملكه إلى الله تعالى.



أضحية المسافر



هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج؟



٭ نعم مشروعة للجميع، المقيم والمسافر، والحاج وغيره، من باب أنها من عموم الأعمال المشروعة.



الأضحية والحاج



هل يمكن القول إن الحاج ليس عليه أضحية، إنما عليه الهدي لحج التمتع والقران؟



٭ نعم يمكن القول بهذا، وهو ما ذهب إليه طائفة من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله.



فقد الأضحية



من اشترى أضحية وقبل النحر ماتت أو ضاعت، فماذا عليه؟



٭ لا شيء عليه، فعن تميم المصري قال: «اشتريت شاة بمنى فضلّت، فسألت ابن عباس، فقال: لا يضرك». رواه البيهقي.



الهدية



من جاءته البهيمة كهدية، فهل له ان يجعلها للأضحية؟



٭ نعم له ذلك، ولا يشترط في الأضحية الشراء.



لا يجوز



ما حكم جعل نية النحر للأضحى والعقيقة؟



٭ لا يجوز هذا، فالنية تكون لمقصد واحد.



شراء الأضحية بمال حرام



ما حكم شراء الأضحية بمال حرام، مثل الربا أو الرشوة؟



٭ هذا لا يجوز، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.



الإهداء



هل يُشرع لغير الحاج إهداء هدي إلى بيت الله تعالى؟



٭ نعم هذا من المشروع، ويقال له التقليد، وأصبح من العبادات المهجورة حاليا.