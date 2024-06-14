هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور زوجة هارون الرشيد، وبنت عمه، أم الأمين العباسي. اسمها أمة العزيز، وغلب عليها لقبها زبيدة ينسب إليها عين زبيدة في مكة التي جلبت إليها الماء من أقصى وادي النعمان شرقي مكة، وأقامت له الأقنية حتى أبلغته مكة.



لما رأت ما يعانيه أهل مكة وحجاج بيت الله الحرام من قلة المياه، عزمت ان تكون حائزة شرف سقاية حجاج بيت الله الحرام فدعت خازنها وأوعزت إليه بأن يأتي بأهل الصنعة ليشقوا قناة من وسط الجبال، حتى يصلوا بها إلى وسط مكة.



ولم يكن بالعمل السهل، حيث شقت تلك القناة الجبال والصخور مسافة عشرة أميال، وقال لها خازنها يلزمك نفقة كبيرة أجابت جواب أهل الحزم أعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار.



فتدفقت تلك القناة على أهل مكة وقاصدي بيت الله الحرم، فارتوى الناس بعد الظمأ، وأخصبوا بعد الجدب فكانت تلك حسنة زبيدة العظمي، ومنقبتها الكبرى.