سورة محمد سورة مدنية مستمدة من طبيعة المرحلتين اللتين عاشهما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، حيث كان في مكة يعاني من صدود الكافرين وعنادهم، وفي المدينة يبني الدولة الاسلامية ويقاوم مكر اليهود وتآمر المنافقين، والسور المدنية تهتم بدقائق التشريع، فتبين العبادات والمعاملات والحدود والعلاقات الاجتماعية وتتحدث عن المنافقين وبيان خطرهم على الدين، وتحذر أهل الإيمان من سلوك طريقهم.



ضرب المثل



يبدأ الله عز وجل السورة بضرب المثل يبين فيه حال المؤمن والكافر، وبذكر الضد تتمايز الأشياء، فقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم)، (والذين آمنوا بما نزل على محمد)، فاليمن والفأل الحسن من نصيب أهل الإيمان، والغضب الإلهي وشؤمه من نصيب الذين آمنوا بالجبت والطاغوت فكفروا بالله الواحد الأحد.



ومن ضرب الله للمثل ينبغي أن نعي ما فيه من عبرة، فالذين جحدوا بأن الله هو الواحد الاحد شرهم ليس على انفسهم فقط بل تعدى الى غيرهم، هؤلاء اذهب الله اعمالهم وابطلها، والذين صدقوا بالله واتبعوا شرعه وصدقوا بالكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الذي لا شك فيه من ربهم، ستر عليهم ما عملوا من السيئات فلم يعاقبهم عليها، واصلح شأنهم في الدنيا والآخرة. وبيّن الله تعالى فعله بالفريقين اهل الكفر واهل الايمان بما يستحقان، يضرب سبحانه للناس امثالهم فيلحق بكل قوم من الامثال والاشكال ما يناسبه.



ابتلاء الحرب



(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)، بعد أن بيّن الله عز وجل حقيقة الايمان، أرشد المؤمنين الى حالهم وتعاملهم مع اعدائهم في الحروب، فيأمر الله تعالى اهل الايمان بأن يكونوا اشداء في مواجهة اعدائهم، اذا التحمت الصفوف يكون المؤمنون ذوي بأس شديد، فاضربوا منهم الاعناق حتى اذا اضعفتموهم بكثرة القتل وكسرتم شوكتهم فأحكموا قيد الأسرى، فإما أن تمنوا عليهم بفك أسرهم، وأما يفاديهم بأخذ عوض بمال، ويخبرنا الله تعالى بأن الجهاد حقيقةً ابتلاء من الله ليبين الصادق من الكافر، فشرع الجهاد ليختبركم ولينصر بكم دينه والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين فلن يبطل الله ثواب اعمالهم، سيوفقهم الى طاعته ومرضاته، ويصلح شأنهم في الدنيا والآخرة ويدخلهم الجنة عرفها لهم.



أهل الإيمان



(يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)، كيف أنصر الله؟ أن تنصر دين الله، يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله إن تنصروا دين الله بالجهاد في سبيله والحكم بكتابه وامتثال اوامره واجتناب نواهيه ينصركم الله على أعدائكم ويثبت اقدامكم عند القتال، فإذا سمعتِ آية (يا أيها الذين آمنوا) تشعرين بأنك معنية بها وانها موجهة لك، ثم قال الله عن حال الكافرين (والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم) وذلك بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوا به فأبطل أعمالهم، إنها طاعة الشيطان، أما اهل الايمان فقد أحبوا كل ما انزله الله تعالى.



الموعظة والعبرة ممن قبلكم



يضرب الله تعالى لنا الامثال (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)، انظر الى من كان قبلك واعتبر بما حل بالأمم المكذبة قبلهم من العقاب، فدمر الله عليهم ديارهم وللكافرين امثال تلك العاقبة التي حلت بتلك الأمم، (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا)، ذلك الذي فعلناه بالفريقين، فريق الايمان وفريق الكفر بسبب ان الله ولي المؤمنين ونصيرهم، وان الكافرين لا ولي لهم ولا نصير.