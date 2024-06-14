قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وورد في كتب الحديث في بيان معنى الآية (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) ان بعض الصحابة رضي الله عنهم فسروا بهذا القول العظيم (أدبوهم وعلموهم). فعلى كل أب وأم في العيد أن يكون كل واحد منهما قدوة لأولاده في الالتزام بالعباد وحسن الاخلاق، يتعاهدان أولادهما بالنصح والرعاية والتأديب، ولابد أن يعلما أن هذا الأمر من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل وخاصة الزوج والزوجة. والعيد فرصة عظيمة لزيارة الارحام مع الابناء مما يوثق العلاقة بينهم وبين أرحامهم.



وان يقوم الآباء والأمهات في عيد الاضحى بتوضيح المعاني من ذبح الاضحية تتمثل في التضحية والتقوى وطاعة الله في أي أمر مهما كان صعبا ونتعامل مع اطفالنا وكأنهم ناضجون ونشرح لهم الهدف من الاضحية وكيف هي اقتداء وتذكير بمشهد الفداء الذي قام به سيدنا ابراهيم طاعة لله، فيتعرف الطفل على قيمة وعظم هذه السنة الطيبة، كما نوضح لهم ان هذه الشعيرة مرتبطة بعيد الاضحى تحديدا لمشاركة الحجيج فرحتهم بالعيد وشعائر الحج، وايضا مساعدة الفقراء بأن يشاركوا فرحة العيد مع التوسعة عليهم بمشاركتهم لحم الاضحية، وعليهم ايضا ان يعطوا الفرصة للطفل للمشاركة في توزيع لحم الاضحية على الفقراء، فذلك يشعره بقيمة هذه الشعيرة والسنة الطيبة.