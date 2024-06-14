أصبحت شركة «آبل» الأميركية أغلى شركة في البلاد، والشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية متجاوزة «مايكروسوفت»، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».



وبحسب الصحيفة فقد بلغت القيمة السوقية لشركة «آبل» مؤخرا 3.25 تريليونات دولار، ما جعلها «أغلى شركة في الولايات المتحدة»، متجاوزة «مايكروسوفت» و«إنفيديا».



وارتفع سهم آبل في نهاية تعاملات «الأربعاء» بنسبة 2.86%، إلى مستوى 213.07 دولارا، وبلغت القيمة السوقية للشركة 3.27 تريليونات دولار.



وتفوقت شركة آبل على شركة مايكروسوفت باعتبارها الشركة الأكثر قيمة، متجاوزة منافسها التكنولوجي بعد أن ارتفعت أسهم شركة آبل إلى مستويات قياسية جديدة بعد إعلانات الذكاء الاصطناعي الجديدة.



كما أصبحت شركة آبل أول شركة قيمة علامتها التجارية تتجاوز تريليون دولار، بزيادة 15% عن العام الماضي، في حين تضاعفت قيمة العلامة التجارية لشركة تصنيع الرقائق (إنفيديا) 3 مرات تقريبا، وفقا لتصنيف عالمي أجرته شركة «Kantar›s BrandZ».



في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت شركة آبل عن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تجدد الطلب على أجهزة iPhone وتعكس انخفاض مبيعات منتجها الأكثر مبيعا بسبب الإنفاق الاستهلاكي المتقلب وعودة منافسي التكنولوجيا.



ومع القيمة السوقية البالغة 3.33 تريليونات دولار، تتفوق شركة آبل على جميع شركات العالم، وحتى على قيمتها القياسية السابقة.



ويضــم نــــادي الـ 3 تريليونات دولار حاليا 3 أسماء، حيث قاد الذكاء الاصطناعي كلا من «آبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا»، إلى هذا النادي الخاص.