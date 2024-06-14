

شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الأضحى على تماسك في أداء المؤشرات وسط استمرار تحرك السوق في نطاق عرضي بانتظار إشارات فنية للانطلاق رأسيا، إذ من المتوقع ان يستعيد السوق نشاطه الايجابي عقب عطلة عيد الأضحى بعد وصول أسعار كثير من الأسهم في السوقين الأول والرئيسي إلى أسعار مواتية لبناء مراكز استثمارية.



القيمة السوقية والسيولة



وحققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب بنهاية تعاملات الأسبوع بلغت 80 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.19%، وذلك ببلوغها 41.529 مليار دينار ارتفاعا من 41.449 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وبلغت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للسيولة 236 مليون دينار بمتوسط يومي 47.2 مليون دينار، مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت سيولته الاجمالية 243 مليون دينار بمتوسط يومي 48.6 مليار دينار، وكان لافتا ان السيولة اخذت منحى تصاعديا خلال جلسات الأسبوع، إذ استهل السوق تعاملات الأحد بسيولة 33.1 مليون دينار، لترتفع في الجلسة التالية إلى 41.4 مليون دينار، وتواصل الارتفاع في جلسة الثلاثاء لتصل إلى 55.6 مليون دينار، ثم 56.9 مليون دينار في جلسة الأربعاء، قبل ان تتراجع قليلا في جلسة الختام إلى 48.7 مليون دينار.



وانخفضت احجام التداول للأسهم مع نهاية الأسبوع بقدر طفيف، إذ بلغ إجمالي كميات الاسهم المتداولة 974 مليون سهم مقارنة مع 978 مليون سهم الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.4%.



أداء المؤشرات



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تماسك أداء المؤشرات التي انخفضت بمعدلات طفيفة، إذ تراجع مؤشر السوق الأول 15 نقطة ليصل المؤشر إلى 7654 نقطة، مقارنة مع 7669 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.19%، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي انخفاض 3 نقاط ليصل المؤشر إلى 5971 نقطة مقابل 5974 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.05%، وبذلك تراجع مؤشر السوق العام بنحو 12 نقطة ليصل إلى 7033 نقطة انخفاضا من 7045 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.17%.



ملكيات الأجانب



إلى ذلك، سيطرت التداولات البيعية على تعاملات الأجانب في اسهم السوق الأول، وهو ما تجلى من خلال تقلص نسب ملكياتهم في 12 سهما، مقابل ارتفاعها في 6 أسهم، واستقرار نسب التملك في 15 سهما، وبلغت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول بنهاية تعاملات الأسبوع 5.08 مليارات دينار مقارنة مع 5.09 مليارات الأسبوع الماضي وفقا لبيانات البورصة في 12 يونيو الجاري.