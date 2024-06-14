

بمناسبة عطلة عيد الأضحى والمستمرة من يوم الأحد الموافق 16 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو، أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال العطلة، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4 عصرا إلى 10 مساء، وفرع الخيران (فرع خدمات ذاتية) من 10 صباحا إلى 10 مساء من الأحد إلى الأربعاء، ومن الخميس إلى السبت من 10 صباحا إلى 11 مساء.

كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في جميع أفرع البنك التجاري.