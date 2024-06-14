

أعلن البنك الأهلي الكويتي إغلاق فروعه اعتبارا من يوم الأحد 16 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو على أن يستأنف أعماله كالمعتاد بدءا من الأربعاء 19 يونيو، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء كالمعتاد خلال العطلة من 10 صباحا إلى 10 مساء.



وتقدم «الأهلي» بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد حمد مبارك الصباح، حفظه الله، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وأكد البنك الأهلي الكويتي جهوزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli.com، وتطبيقه على الهواتف الذكية، وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899 على مدار الساعة خلال العطلة.