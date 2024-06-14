

أعلن البنك التجاري الكويتي عن عرض جديد مع «طلبات» Talabat، إحدى المنصات الرائدة في طلبات المطاعم بالشرق الأوسط، وذلك خلال فترة عيد الأضحى.



وعن التفاصيل، قال «التجاري»: هذا العرض خاص بحاملي بطاقات التجاري الائتمانية، حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم فوري بنسبة 50% عند الطلب من تطبيق Talabat أو موقعهم الإلكتروني، وإدخال رمز كود الخصم CBKEID خلال فترة عيد الأضحى.



هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لراحة عملائه عند تسوقهم عبر المواقع التجارية.



وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أنه يمكن للعملاء الدخول على تطبيق Talabat أو زيارة موقعهم الإلكتروني للحصول على الخصم، حيث يتم منح الخصم على الفور عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية وإدخال رمز كود الخصم CBKEID، علما أن الحد الأدنى للطلب هو 5 دنانير، ويكون الخصم على عملية واحدة باليوم على البطاقة الائتمانية خلال فترة العرض، مضيفة أن هذا العرض متاح من يوم الأحد 16 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024.