تقدم منحاً دراسية بقيمة 30 ألف دولار لدعم التطلعات التعليمية لثلاثة خريجين



يسر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، أن تعلن عن أحدث عروضها وأكثرها سخاء والتي تهدف إلى الاحتفاء بإنجازات خريجي المدارس الثانوية.



حيث إنه بالإضافة إلى العروض الحالية، تقدم نيسان البابطين برنامجا رائعا للمنح الدراسية بقيمة 30 ألف دولار، مصمم خصوصا لدعم التطلعات التعليمية وطموحات ثلاثة خريجين لتشجيعهم على الاستمرار في الإنجازات حيث سيحصل كل فائز على منحة دراسية بقيمة 10 آلاف دولار عند شراء سيارة نيسان جديدة.



ويعكس هذا العرض الحصري التزام نيسان البابطين بتمكين الشباب والاستثمار في قادة المستقبل، مما يساهم في تحقيق أحلامهم الأكاديمية والمهنية.



وبرنامج المنح الدراسية متاح لفترة محدودة وهو متاح خصوصا لخريجي المدارس الثانوية في الكويت، مما يضيف المزيد من الحوافز للمشترين الشباب الذين يتطلعون إلى الجمع بين متعة امتلاك سيارة جديدة والدعم المالي لتعليمهم العالي. حيث يمكن للخريجين اختيار سياراتهم المفضلة مع العروض المذهلة الحالية والحصول على فرصة للفوز بهذه المنحة.



وللتأهل للحصول على المنحة، يجب على خريجي المدارس الثانوية شراء سيارة نيسان جديدة خلال فترة العرض، ومن ثم سيتم اختيار 3 فائزين بالمنح الدراسية بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم بناء على سحب يقام في معرض نيسان البابطين وبإشراف من وزارة التجارة والصناعة، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.



هذه المبادرة تسلط الضوء على استمرار شركة البابطين في دعم المجتمع المحلي وتعزيز ثقافة الإنجاز والتقدم كما كانت دائما منذ ما يقرب من 80 عاما.



تشمل عروض نيسان البابطين الحالية أسعارا تنافسية وخيارات تمويل مرنة وخدمات استثنائية لما بعد البيع، مما يسهل على الخريجين وعائلاتهم امتلاك سيارة نيسان موثوقة وأنيقة. إلى جانب برنامج المنح الدراسية الجديد، تمثل هذه الصفقات عرضا ذا قيمة غير مسبوقة للمشترين الشباب.



وننصح الشباب الذين يفكرون في امتلاك سيارة جديدة وعائلاتهم بزيارة صالات عرض نيسان البابطين لاستكشاف المجموعة الواسعة من موديلات نيسان المتوافرة ومعرفة المزيد عن العروض المتوافرة حاليا.