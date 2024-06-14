

حصد بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، جائزة «التطبيق الأكثر ابتكارا» المرموقة ضمن جوائز الابتكار للعام 2024 المقدمة من مجلة جلوبال فاينانس العالمية. وتؤكد هذه الجائزة التزام «وياي» المستمر بالمساهمة في تطوير المشهد المصرفي في الكويت من خلال تلبية الاحتياجات المتطورة للأجيال الجديدة ذات التوجه الرقمي، وذلك من الحساب البنكي المبتكر الجديد «جيل» المصمم خصوصا للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما.



ومنذ إنشائه في العام 2021، تصدر بنك «وياي» مشهد الابتكار المصرفي الرقمي، من خلال إرساء معايير جديدة مغايرة للمعايير المصرفية التقليدية لتوفير تجربة مصرفية سلسة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بعيدا عن الإجراءات الورقية ومصممة خصوصا لشريحة الشباب. ومن خلال الدمج السلس للتكنولوجيا المتطورة مع الحلول التي تركز على العملاء، نال «وياي» تقديرا غير مسبوق لمساهماته المميزة في تطوير الخدمات المصرفية.



ويعد تطبيق «جيل وياي» تجسيدا لنهج «وياي» المبتكر في تقديم الخدمات المصرفية، حيث تم تصميمه لتمكين المستخدمين من الصغار من تحقيق الاستقلال واكتساب الثقافة المالية منذ سن مبكرة. ويعمل تطبيق وبطاقة «جيل» المتوافر للصغار ابتداء من سن 8 سنوات، على تبسيط اللغة المصرفية من خلال تبني أسلوب سهل الاستخدام وخال من المصطلحات، ما يجعله أكثر سهولة وجاذبية للمستخدمين الصغار. ومن خلال تقديم مزيج مميز يجمع بين التصميم سهل الاستخدام والتحكم الكامل للآباء، يمثل «جيل وياي» الجيل القادم من الخدمات المصرفية الملائمة للصغار، ويرسي قواعد جديدة للابتكار في الخدمات المصرفية.



ويبرهن هذا التتويج على حرص البنك الدائم على تقديم تجربة مصرفية رقمية شاملة تركز على تلبيه احتياجات المستخدم وتمكن الشباب من التحكم في مستقبلهم المالي بثقة ووضوح. وسوف نبقى ملتزمين بتعزيز آفاق الابتكار وإرساء معايير جديدة للتميز في الخدمات المصرفية الرقمية.



ويؤكد هذا التتويج ضمن جوائز الابتكار للعام 2024 مكانة «وياي» الرائدة في مجال الابتكار المصرفي الرقمي، حيث يعزز إسهاماته الرائدة في المشهد المصرفي في الكويت. وفي ظل التطور الدائم للخدمات المالية، يبقى «وياي» ملتزما بمهمته المتمثلة في رسم صورة جديدة للخدمات المصرفية في العصر الرقمي وتمكين الشباب من تحقيق التقدم والنجاح في عالم يتسم بالتطور الرقمي المتسارع.