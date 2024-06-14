

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره بتقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.



هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله اعتبارا من يوم الأحد 16 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 19 يونيو.



كما نوه KIB بالتزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيرا إلى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدى 24 ساعة، والتي تشمل خدماته المتوافرة على منصاته الإلكترونية، بما في ذلك خدمات تطبيق الهواتف الذكية KIB موبايل، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية.