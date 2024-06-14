

تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها على مدى ثلاث جلسات، حيث يقيم المستثمرون الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام الأميركية، وتوقعات السياسة النقدية الأميركية، والتي قد تظل متشددة لفترة أطول.



وتراجع خام برنت إلى 82 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 4% تقريبا الأسبوع الجاري، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 78 دولارا، وتضخمت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 3.7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتقرير صادر عن القطاع أشار إلى حدوث انخفاض، كما أشارت الأرقام الحكومية إلى ارتفاع مخزونات البنزين.



وأثارت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حالة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق الأوسع، الأربعاء الماضي، مع تباطؤ التضخم للشهر الثاني. ومع ذلك، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع أعضاؤه خفضها مرة واحدة فقط هذا العام.



واتجه النفط الخام نحو الانخفاض منذ أبريل بسبب المخاوف بشأن توقعات الطلب ووفرة العرض، في حين تراجعت التوترات الجيوسياسية. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها إن الأسواق العالمية تواجه فائضا كبيرا خلال العقد الحالي مع تسارع وتيرة التحول عن الوقود الأحفوري.