تستمر ارتدادات الزلزال السياسي الذي خلفه قرار الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية الفرنسية، مع العد التنازلي لموعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 30 الجاري، والتي قد تؤثر على وجهة البلاد الديبلوماسية.



وبعد خسارته في الانتخابات الأوروبية، يحاول معسكر الرئيس ماكرون تقديم الانتخابات المرتقبة على أنها «خيار المجتمع» بين الكتلة التقدمية التي سيجسدها و«المتطرفين» في اليسار واليمين الذين «يغذون الانقسام» وفق ما قال رئيس الوزراء غابريال أتال لإذاعة «فرانس إنتر».



ومنذ الانتصار الانتخابي الذي حققه «التجمع الوطني اليميني المتطرف» الذي تصدّر التصويت بـ 31.3 % من نسبة الأصوات ما يجعله في «موقع قوة» وقرار حل الجمعية الوطنية، تتسارع عملية إعادة التركيب السياسي في فرنسا وتتحول أحيانا إلى فوضى.



وقد ظهرت انقسامات واسعة داخل المعارضة اليمينية، حيث أطيح إريك سيوتي من رئاسة الحزب الجمهوري، وهو الحزب المحافظ الرئيسي في فرنسا، وذلك بسبب اقتراحه تحالفا غير مسبوق مع التجمع الوطني (يمين متطرف)، لكن سيوتي يرفض ترك منصبه.



وقال سيوتي انه قد يقرر إغلاق مقر الحزب لمنع وصول المتمردين الذين جاؤوا لعزله، وذهب بالفعل إلى هناك في إشارة إلى أنه يرفض إلقاء السلاح. وأعلن على قناة سي نيوز «أعلم أنني أحظى بثقة الناشطين».



كما أدت الأزمة إلى إزاحة حزب (روكونكيت) اليميني المتطرف الصغير والذي تمكن رغم ذلك من إرسال أول أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ستراسبورغ. واستبعد مؤسسه إريك زمور، رئيسة القائمة الأوروبية ماريون ماريشال، ابنة شقيقة مارين لوبن، بعدما دعت إلى التصويت لصالح التجمع الوطني المنافس. وبعيدا من هذه الخلافات، حقّق اليسار الفرنسي إنجازا بتشكيل تحالف للانتخابات التشريعية بعد أيام قليلة من انقسامه خلال الانتخابات الأوروبية. ويبقى الاتفاق على شخصية توافقية لقيادته.



واتّفقت أحزاب اليسار الرئيسية الأربعة،وهي: فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، على تقاسم الدوائر الانتخابية البالغ عددها 577 والاجتماع تحت راية «الجبهة الشعبية»، وهو الاسم الذي يشير إلى التحالف الذي شُكِّل في فرنسا عام 1936 والذي اشتهر خصوصا بإدخاله أول إجازة مدفوعة الأجر في البلاد.



لكن رغم ذلك، تبقى هناك اختلافات جوهرية، ويبقى التساؤل حول هوية رئيس الوزراء المقبل إذا فاز اليسار في الانتخابات التشريعية المبكرة من دون إجابة.



وقال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب «فرنسا الأبية»، جان-لوك ميلانشون إنه «قادر» على قيادة الحكومة لكن شخصيته المثيرة للانقسام بعيدة كل البعد عن الإجماع، خصوصا بسبب تصريحاته الملتبسة حول معاداة السامية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. وقالت فلورنس وهي ناخبة يسارية لوكالة فرانس برس «إن حزب فرنسا الأبية ينتهك القيم الاشتراكية»، مضيفة أن بعض الاشتراكيين الذين يواجهون فكرة الاتحاد مع حزب ميلانشون ينتابهم شعور بـ«الخيانة».



وانتقد متعاطفون مع الحزب الاشتراكي التقتهم وكالة فرانس برس زعيم فرنسا الأبية بسبب «طائفيته» و«تصريحاته العنيفة».