تتجه أنظار المؤمنين وأفئدتهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الجمعة، حيث يبدأ ضيوف الرحمن مناسكهم لموسم حج هذا العام 1445هـ، بالتوجه إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، حيث يحرم المتمتع بالحج، أما القارن والمفرد فيكونان على إحرامهما الأول ويقومون بالمبيت في منى لأداء الصلوات والدعاء حتى فجر يوم عرفة.

ومن هناك يستعدون لتصعيدهم إلى صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة سخرتها المملكة العربية السعودية على المستويات كافة، الأمنية والصحية والخدمية، وطورتها باستخدام أحدث التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين وتسهيل أداء الفريضة على حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وطمأنينة وسهولة.



وقد بدأت منذ مساء أمس الخميس عمليات تفويج حجاج الداخل والخارج من العاصمة المقدسة إلى مشعر منى، وتتولى علميات نقلهم 12 ألف حافلة عبر 7 مسارات، وسط خطة تنفيذية وتكاملية مع العديد من الجهات الحكومية والخدمية، روعي فيها كافة الجوانب الفنية والمرورية وسهولة الوصول دون عرقلة للسير، وذلك وفق الخطة التي اطلعت عليه «العربية».



وشهدت مكة المكرمة أمس حركة مستمرة استعدادا كبيرا للبدء الكامل في العمليات التنفيذية لخطط الحج الأمنية والخدمية والصحية، وتم منع الحجاج المشاة من السير على أقدامهم خلال التفويج من العاصمة المقدسة إلى منى، والاعتماد على التوفيج بالحافلات والتي تستمر 16 ساعة ـ وتحديدا ـ حتى الثامنة من صباح اليوم الجمعة «يوم التروية».



وقبل ذلك انطلقت صباح أمس القافلة الطبية التي تقل الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات جدة إلى المشاعر المقدسة، وتحديدا مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات.



ودعت وزارة الحج والعمرة الحجيج إلى حمل بطاقة «نسك» في كل تنقلاتهم في المشاعر المقدسة، كونها «إثبات» الالتزام بأنظمة الحج، والأحقية في أداء المناسك.



وقد حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، والتي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية.



ونبهت وزارة الصحة الحجاج بأن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.



ودعت الوزارة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة من الساعة الـ 11 صباحا إلى الـ 3 مساء.



وفي السياق، أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أن أمن الحج والحجاج يعد خطا أحمر لن يتم التهاون فيه، مشيرا إلى أن السعودية تتشرف بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين وقاصديهما ولا تسعى للتكسب المادي وراء ذلك، قائلا: السعودية خصصت المليارات من ميزانيتها السنوية من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وتنفيذ مشاريع الحرمين الشريفين.. لم ولن نلتفت لمن يحاول المساس بهذا الشرف الذي حبانا به الله.



وشدد الرويلي على أن القوات المسلحة المشاركة في موسم حج هذا العام تدعم القوات العسكرية المعنية بأمن وسلامة الحجاج كافة للتأكيد على أن أمن الحج والحجاج خط أحمر لن يتم التهاون فيه، وأن هذا البلد محمي بحفظ الله مهما حاول الحقدون المساس بأمن المملكة او امن ضيوف الرحمن.



وكانت قوات أمن الحج استعرضت جاهزيتها عبر تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات، كما استعرضت أيضا أبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة، وطيران الأمن.



كما وقف سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.