شكل قرار المصرف المركزي عدم صرف قيمة الحبوب التي يسلمها الفلاحون للدولة، دفعة واحدة، معضلة جديدة أمامهم دفعتهم إلى اتباع اساليب اخرى للحصول على مستحقاتهم.

ونقل موقع «الوطن» الموالي للسلطة، عن مصدر في اتحاد الفلاحين أن القرار البنك المركزي أجبر الكثير من الفلاحين وخاصة أصحاب الحيازات والإنتاج الكبير لتوريد محصولهم بعدة أسماء وهمية لتوزيع قيمة المحصول وتسلمه دفعة واحدة أو بأسرع وقت.

وبين مسؤول في وزارة الزراعة أنه تم نقاش الموضوع مع رئيس الحكومة وتقديم مقترح لحل الموضوع حيث تكون قيمة الدفعة الأولى 75 مليون ليرة في حين يتم تسليم باقي المبلغ المستحق للفلاح على شكل دفعات أسبوعية بقيمة أيضا 75 مليون ليرة كل أسبوع لكن الموضوع يحتاج للعرض والنقاش مع مصرف سورية المركزي وحتى الآن لم يصدر شيء حول الموضوع. وعن كميات القمح التي تم توريدها، بين أنها وصلت لحدود 340 ألف طن وهي ضعف الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي لكنه اعتبر أن ذلك لا يقدم مؤشرا إلى ارتفاع معدل الإنتاج بقدر ما يشير إلى تغير في ظروف الطقس التي دفعت الكثير من الفلاحين لتسريع الحصاد.

وأكد مصدر في المصرف الزراعي أن ليس لديه تعليمات بخلاف التي صدرت عن البنك المركزي بخصوص تسليم دفعة كاش بقيمة 50 مليون ليرة والباقي يودع عبر حساب جار للفلاح ويمكنه السحب منه وفق سقف السحوبات اليومي المحدد من المركزي وهو حاليا 25 مليون ليرة وأن صرف قيم الحبوب نافذ في الفروع ويتم تحويل السيولة لحسابات الفروع من الكتلة المالية التي تم تخصيصها لذلك والمقدرة بنحو 4 آلاف مليار ليرة ويتم تحويل احتياجات الفروع المالية حسب السيولة المتاحة حيث تصل طلبات بعض الفروع لأكثر من 25 مليار ليرة في اليوم الواحد ويتم تلبية هذه الطلبات وفق نظام عمل المصرف.

وحول تعدد أسماء الموردين (الوهميين) بقصد سحب قيم محاصيلهم دفعة واحدة يؤكد الزراعي أن ذلك ليس من اختصاصه وهو يتلقى قوائم الموردين من مراكز الحبوب ويتم الصرف.