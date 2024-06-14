ما أفضل وقت في اليوم لتناول الفيتامينات؟



كشف أحد خبراء الصحة عن الأوقات المثالية لتناول الفيتامينات، خاصة أن توقيت تناول المكملات الغذائية يمكن أن يزيد من فاعليتها. وينصح المؤثر الصحي كوري رودريغيز، المعروف بـ HealthWithCory عبر الإنترنت، بأن فيتامين (د) يكون أكثر فاعلية في الصباح. كما يقترح أن المعادن مثل الحديد يتم امتصاصها بشكل أفضل على معدة فارغة.



فيتامين (د): يقول كوري إن فترة الصباح تعتبر الوقت المثالي لتناول فيتامين (د)، موضحا: «أحب تناول فيتامين (د) في ساعات الصباح، لأن بعض الأدلة تظهر أنه يمكن أن يفسد مستويات الميلاتونين (هرمون النوم الطبيعي) إذا تم تناوله ليلا».



الحديد: يحتاج جسم الإنسان إلى مزيج من الفيتامينات والمعادن ليعمل بشكل صحيح، مع كون الحديد معدنا مهما بشكل خاص للنمو والتطور. ويقول كوري: «يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل عندما يتم تناوله على معدة فارغة، ولكن بعض الأشخاص لا يستطيعون تحمل ذلك، لذلك إذا كنت بحاجة إلى تناوله مع وجبة فلا يزال بإمكانك القيام بذلك».



فيتامينات B: ويقول كوري: «يمكن لفيتامينات B أن تمد الجسم بالطاقة، لذا فإن تناولها في الليل قد يفسد النوم. تناولها في ساعات الصباح». وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين B6، على وجه الخصوص، يمكن أن يعطل النوم، لذا فإن تناوله في وقت مبكر من اليوم قد يحارب ذلك.



الفيتامينات المتعددة: يقول خبراء الصحة إنه من الأفضل تناول الفيتامينات المتعددة، التي تحتوي عادة على كل من الماء والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، في الصباح. ومن الأفضل أيضا تناولها مع الطعام، لأن الدهون يمكن أن تساعد في عملية الامتصاص.



الماغنيسيوم: من الأفضل تناول الماغنيسيوم مع الطعام لدرء أي آثار سلبية محتملة. وأظهرت الدراسات أن الماغنيسيوم لديه مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم ودرء الصداع النصفي وخفض ضغط الدم وحتى الحماية من الاكتئاب. لكن فوائد الماغنيسيوم ترتبط إلى حد كبير بالاستخدام لفترة طويلة، لذا يمكنك تناوله في أي وقت من اليوم، اعتمادا على ما يناسبك. ويقترح كوري تناول «غليسينات الماغنيسيوم» قبل النوم، موضحا: «بما أن الماغنيسيوم يمكن أن يساعد على النوم، فمن المنطقي تناوله قبل النوم، خاصة إذا كنت تتناول غليسينات الماغنيسيوم».



المصدر: «ميرور»