

يحيى حميدان



تفوق حامل اللقب الكويت على كاظمة 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي في أولى مباريات الدور النهائي من دوري كرة الصالات في صالة نادي النصر.



وتعادل الفريقان 4-4 في الوقت الأصلي، حيث سجل أهداف «الأبيض» كل من عبدالرحمن الطويل وناصر العلبان «3 أهداف هاتريك»، فيما أحرز أهداف «البرتقالي» كل من يوسف الخليفة وصالح الفاضل والبرازيلي كريس وراضي الحمدان.



وتفوق كاظمة بالنتيجة 4-1 خلال الشوط الثاني، الا أنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه بعدما قلب العلبان الطاولة على منافسه بإحرازه 3 أهداف متتالية، حيث كان اللاعب الخامس في ارض الملعب لاعتماد مدرب الكويت، الإسباني خافيير نيبريدا، عليه في خطة «الباور بلي».



وسجل لـ«الأبيض» في ركلات الترجيح كل من الطويل والعلبان والإيطالي سترينغاري وحمد العوضي ويوسف الفهد وعبدالعزيز بوراشد، فيما أضاع عبدالرحمن المسبحي ركلته، ونجح في تسجيل ركلات «البرتقالي» كل من البرازيلي ماتشا وصالح الفاضل وراضي الحمدان ونجيب علي وكريس، وأضاع كل من صالح حيدر وعلي المزيدي ركلتيهما.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى الخميس المقبل في المباراة الثانية، وفي حال فوز الكويت فإنه سيتوج بطلا، أما في حال خسارته، فسيلجأ الفريقان للمباراة الثالثة والفاصلة والمقررة يوم 24 الشهر الجاري.