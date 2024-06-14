

القاهرة - محمد سامي



يعود اليوم قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، واللذان يحملان لقب بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية على التوالي، لمنافسات الدورى الممتاز بعد نهاية التوقف الدولى لمشاركة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم 2026، وذلك في إطار الجولة 11 المؤجلة من الدور الأول، حيث يواجه الأهلي مضيفه فاركو السابعة مساء في لقاء يشهد غياب عدة عناصر أساسية من قوام المارد الأحمر أبرزهم الفلسطيني وسام أبو علي لإصابته بجزع بأربطة الكاحل والجناح الجنوب أفريقي بيرسي تاو بشد في العضلة الخلفية، إلى جانب التونسي علي معلول الذى يؤدي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع جزئى بوتر أكيليس.



و يتواجد الأهلي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 جولة.



فيما يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الزمالك في التوقيت نفسه على ملعب المقاولون العرب، ويتواجد المارد الأبيض في المركز 12 برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، وسيراميكا حامل لقب كأس الرابطة في المركز السابع برصيد 34 نقطة.



وفي الإطار نفسه، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موافقة الجهات المعنية على حضور 30 ألف مشجع للقاء قمة الدوري المصري بين القطبين المقرر له يوم 25 يونيو الحالي ضمن منافسات الجولة 27 بواقع 15 ألف مشجع لكل فريق.