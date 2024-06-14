

هادي العنزي



واصل الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقداته الصيفية تحضيرا للموسم الكروي 2024-2025 المتوقع انطلاقه 9 أغسطس المقبل.

وجاءت آخر التعاقدات بالتجديد لحارس الفريق الأول أحمد عادي، ليتولى حراسة مرمى «الأشاوس» الموسم المقبل، ومن قبله التعاقد مع لاعب وسط القادسية عبدالله ماوي.

ويواصل الجهاز الإداري للفحيحيل دراسة العديد من السير الذاتية لمدافعين أجانب، وذلك لإكمال خماسي المحترفين بصفوفه، بعدما تعاقد مع أدو روبن، ووليم باروس، وفيتور داسيلفا، ورودريغو يوري، فضلا عن البحث عن لاعبين محليين على درجة عالية من الكفاءة لتعزيز صفوف «الأحمر» بدوري الدرجة الممتازة.



ومن المتوقع أن تبدأ تدريبات الفحيحيل نهاية الشهر الجاري، على أن يغادر في معسكر تدريبي خارجي يوليو المقبل يخوض خلاله عددا من المباريات الودية بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب.