

عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية رسميا تعاقده مع ثنائي السالمية عذبي شهاب ومعاذ الظفيري لينضما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب محمد المشعان الذي سبق أن أشرف على تدريبهما في صفوف السالمية، حيث قدم اللاعبان مستوى مميزا الموسم الماضي ساهم بانضمامهما لصفوف الأزرق.



ومن المقرر أن يعلن الأصفر خلال الفترة المقبلة عن «ثلاثي» المحترفين الذي سيتعاقد معه بدلا من المالي إبراهيما تانديا والعماني عبدالله فواز والأرجنتيني سيرجيو فيتور الذي انتقل لصفوف الكويت.



إلى ذلك، أعلن اتحاد الكرة مشاركة القادسية في بطولة كأس الخليج للأندية لحصوله على لقب كأس سمو الأمير على أن يكون السالمية احتياطا.



من جهة أخرى، أعلن نادي كاظمة تجديد تعاقده مع 5 لاعبين محليين خلال الأيام الماضية وهم ناصر فرج وشريدة الشريدة وفيصل السبيعي ومحمد العازمي وناصر فالح.



ويسعى مدرب البرتقالي محمد دهيليس إلى تجهيز الفريق بوقت مبكر بصورة مناسبة خصوصا في ملف المحترفين الذي لم ينته منه بعد حيث تعاقد بشكل رسمي مع مهاجم النصر السابق الكولومبي هانسل زاباتا وجدد التعاقد مع الأردني أحمد عرسان، ويتبقى له 3 تعاقدات قد يكون من بينها التجديد مع المدافع الجزائري بينشا.



من جانبه، أعلن نادي النصر رحيل لاعبه مشعل الشمري والذي يعتبر من أبرز لاعبيه في الموسم المنقضي، ويبدو أن اللاعب سيخوض تجربة جديدة حيث بات قريباً من الانضمام لكاظمة في الموسم المقبل بسبب إمكانياته المميزة.