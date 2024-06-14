

هادي العنزي



وضعت قرعة بطولة الخليج لكرة السلة للشباب (تحت 18سنة) المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي أجريت مساء أمس الأول منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي قطر والإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، البحرين، وعمان.



ويستضيف الاتحاد الكويتي لكرة السلة بطولة الشباب خلال الفترة من 29 يوليو الى 3 اغسطس المقبلين، ويقضي نظام البطولة بتأهل فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية في الـ 7:30 مساء 3 أغسطس المقبل، على أن تسبقها في الـ 5:00 مساء مباراة تحديد المركز الثالث.



وقد باشر «أزرق الشباب» تحضيراته المحلية مطلع الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يغادر إلى معسكر تدريبي خارجي يوليو المقبل يخوض خلاله عددا من المباريات الودية، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب البحريني سلمان رمضان ويساعده خالد القلاف.