أظهرت صورة تم التقاطها حديثا لمجموعة مركبة الهبوط-مركبة الصعود للمسبار القمري الصيني «تشانغ -6» على الجانب البعيد من القمر، أظهرت لحظة تاريخية في مسيرة استكشاف الإنسان للقمر.



والتقط الصورة روبوت صغير حمله المسبار «تشانغ -6» إلى القمر.



وجمع المسبار عينات من الجانب البعيد من القمر، فيما يتواجد حاليا في المدار القمري بانتظار الوقت الأمثل لرحلة عودته.



وتم إرفاق الروبوت الصغير الذكي والمستقل بمركبة الهبوط أثناء رحلة المهمة إلى القمر وهبوطها على القمر، وفقا لمطوره، وهو الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.



وبعد جمع المسبار «تشانغ -6» للعينات من الجانب البعيد للقمر، انفصل الروبوت الصغير ذاتيا عن مركبة الهبوط وتحرك إلى موقع مناسب واختار زاوية مثالية للتصوير، ثم التقط الصورة.