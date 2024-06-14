قال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، ان الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع سيكون شديد الحرارة نهارا، وحارا إلى مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع نسبي في الرطوبة وفرص لتشكل الضباب الخفيف على المناطق الساحلية.



وأضاف القراوي في تصريح لـ«كونا»، ان البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على فترات خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الطقس بوجه عام في هذه الفترة وخلال أيام العيد شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا.



وقال ان الطقس خلال نهار اليوم سيكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (47 - 49) درجة مئوية، أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من (1 إلى 4) أقدام. واشار القراوي إلى أن طقس مساء اليوم سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما حالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 أقدام.



وأوضح انه في نهار الغد سيكون الطقس حارا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة من (46 إلى 48) درجة مئوية، أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من (1 إلى 5) أقدام.



وأفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي بأن طقس الغد سيكون ليلا حارا إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 27 إلى 31 درجة مئوية، وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام.