عبر الطلبة الأوائل والمتفوقون في نتائج اختبارات الثانوية العامة في أقسام العلمي والأدبي والديني عن فرحتهم وسعادتهم بالحصول على نتائج مشرفة كانت ثمرة لجهدهم طوال سنوات من الجد والاجتهاد في دراستهم تكللت بالتفوق في امتحانات الثانوية.



ونوهوا في الوقت نفسه بالأجواء الإيجابية والمريحة التي سارت فيها الانتخابات وبالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية ومسؤولوها والجهات المعنية وبالتنظيم الجيد التي أثمرت نجاح خطة أداء الاختبارات هذا العام.



وقد توجه الطلبة والطالبات الذين أحرزوا من التفوق نصيبا وافرا بالشكر من خلال «الأنباء» إلى الكويت «الحبيبة» التي خصوها بـ «شكرا كبيرة» وكذلك إلى ذويهم والأسر التعليمية في مدارسهم على ما تم تقديمه لهم من دعم وإمكانيات لتحقيق هذه الإنجازات، وعبروا عن أحلامهم ورغباتهم الدراسية المستقبلية المختلفة وطموحاتهم التي يرجون الوصول إليها علميا وعمليا.



كما نصحوا أقرانهم من الطلبة والطالبات المقبلين على الثانوية بالجد والاجتهاد والحرص على الاستفادة من وقتهم، مؤكدين أن إدارة الوقت وتنظيمه والدراسة أولا بأول من أهم عناصر النجاح والتفوق.



فريق العمل:



أسامة أبو السعود ـ دارين العلي ـ آلاء خليفة



ثامر السليم ـ محمد راتب



تصوير: أحمد علي ـ ريليش كومار