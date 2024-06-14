أكد إبراهيم بشار إبراهيم النجار من الجنسية الأردنية والحاصل على المركز الأول علمي على مستوى الكويت بنسبة 100% في لقائه مع «الأنباء» أن التوكل على الله ثم الاجتهاد في الدراسة وتنظيم الوقت والأخذ بالأسباب وتجنب التوتر، كل هذه عوامل ساعدته على التفوق والوصول إلى هذه النتيجة، لافتا إلى أنه يطمح لمواصلة تفوقه ودراسة الطب في المملكة الأردنية.وأهدى النجار تفوقه إلى أهله ووالديه، ومعلميه وذويه، وإلى الكويت التي ولدت ونشأت فيها فأصبحت بلدي الثاني، لافتا الى أن فترة الامتحانات كانت تعتريها بعض الضغوطات النفسية والتوتر إلا أن الأهل كان لهم دور مهم، من التحفيز وتوفير أفضل بيئة، «بل إنني لم أحرم نفسي من الرفاهية والاستخدام البسيط للهاتف، والخروج مع الأهل طوال العام الدراسي باستثناء شهر الامتحانات حيث كنت عاكفا على الدراسة في نطاق البيت».