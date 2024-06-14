أهدت الطالبة الحاصلة على المركز الأول بالقسم العلمي على الكويتيين حور بسام الجيران من مدرسة الجزائر الثانوية للبنات بنسبة 99.98% نجاحها وتفوقها لأسرتها وناظرة مدرستها الاستاذة دينا العتيقي على الدعم اللامتناهي لها ولجميع الطالبات. وقالت حور التي ستتجه لدراسة الطب في جامعة الكويت ان التوتر الذي يسبق اعلان النتائج هو المرحلة الاصعب في فترة الامتحانات، مشددة على اهمية بذل الجهود لنيل التفوق. ووجهت حور نصيحة لجميع الطلاب المقبلين على الامتحانات العام المقبل بالاعتماد على النفس وعلى المدرسة والمدرسات فيها وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، مؤكدة انها لم تتلق اي درس خاص طوال فترة الثانوية العامة.