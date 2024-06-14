الطالبة خديجة رضا إبراهيم الرمادي «مصرية الجنسية»، والحاصلة على المركز الأول مكرر علمي بالعلامة التامة 100% والتي تطمح لدراسة الطب البشري، ذكرت أنها تخرجت في مدرسة فجر الصباح الثانوية بنــات. وأكــدت لـ «الأنباء» أن أهم أسرار تفوقها هو التوكل على الله، والدراسة أولا بأول، بل إن المدرسة والمعلمات كان لهن دور كبير في الدعم النفسي والتعليم والتشجيع، مما جعل هذه الأجواء عاملا مساعدا في الوصول إلى هذا المستوى من التفوق.وأضافت أن الوالدين كان لهما الفضل بعد الله في تهيئة الجو للدراسة، وكان لهم الفضل في تنظيم الوقت، لذا، «أهدي هذا التفوق لوالدي وأختي وإخواني، ومن ثم صديقاتي اللاتي كان لهن دور في تخفيف التوتر والمساعدة في الدراسة، والأثر الكبير من ناحية الأخلاق والمثابرة في التعلم، مشيرة الى أن أداء الواجبات الدينية والصلوات كان لها الأثر الطيب في طرح البركة بالوقت. وتوجهت الرمادي بكلمة شكر وثناء لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، كما أثنت على وزارة التربية ودعم الدولة، مشيرة إلى أن الهاتف الجوال له تأثير سلبي إذا زاد استخدامه على ساعة، ومع ذلك، «لم أكن أحرم نفسي من الرفاهية باستثناء شهر الامتحان».