حصل محمود فتوح «مصري الجنسية» على نسبة 100% في المركز الأول مكرر بالقسم العلمي، وقد أكد محمود، والذي أكمل دراسته في ثانوية الواحة للبنين بمحافظة الجهراء، على أن أسباب التفوق عديدة من أهمها الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، فالنجاح والتفوق يحتاجان إلى تنظيم الوقت وبذل الجهد والاستمرارية، لافتا إلى أنه كان ينظم وقته حسب الصلوات الخمس وأدائها في المسجد وهو ما كان بمثابة وقت الراحة بين أوقات الدراسة.وكشف عن أن طموحه دراسة الطب البشري، مهديا تفوقه لوالديه ومدرسته من إدارة ومدرسين على رأسهم الشيخ صلاح ضايف مدير المدرسة، (كما أهدي هذا النجاح والتفوق إلى بلدي الثاني الكويت التي هيأت لي أسباب النجاح وهي تستحق منا أكثر من هذا، وتفوقنا هو أقل ما نقدمه لها).وأضاف أن دور الوالدين لا يستهان به في تهيئة الأجواء، ومتابعتي في المذاكرة والدراسة وسؤالي عنها أولا بأول، مشيرا إلى أن صديقه حاز أيضا المركز الأول في المدرسة نفسها، فالصاحب له أكبر الأثر في التقدم أو التأخر في الدراسة، فإن كانوا صالحين انعكس ذلك إيجابا وأدى إلى التنافس في التعلم والمذاكرة.وتوجه فتوح بنصيحته إلى طلبة الثانوية العامة، قائلا: رسالتي لكم أن تحافظوا على تقوى الله، وعدم التقصير في الجانب الديني، والحذر الحذر من أن تكون الدراسة طاغية على الدين وواجباته، كما أن انتقاء الأصدقاء من بيئة العلم والاجتهاد أمر مهم.