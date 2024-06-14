ذكرت الطالبة مريم عماد فهيم ساويرس «مصرية الجنسية» الحاصلة على المركز الأول مكرر من القسم العلمي بنسبة 100% من مدرسة فجر الصباح الاهلية، ان ابرز عوامل النجاح الثقة بالله عز وجل ثم دعاء والدتها وتنظيم الوقت والدراسة اولا بأول. وشكرت ساويرس والدتها على دعمها الدائم لها ولجميع مدرسات مدرسة فجر الصباح الاهلية الذين كانوا خير عون وسند ولأصدقائها على تشجيعهم الدائم.وأهدت ساويرس نجاحها لوالدتها ولبلدها الأول مصر ولبلدها الثاني العزيز الكويت ولمدرسة فجر الصباح الأهلية.وحول الصعوبات التي واجهتها، قالت: كمية المعلومات والمنهج الكبير وطول الفترة الدراسية. ولفتت إلى انها تنوي دراسة الطب في جامعة القاهرة القصر العيني او جامعة عين شمس. ونصحت جميع طلاب الثانوية العامة بالتوكل على الله عز وجل ثم تنظيم الوقت والدراسة أولا بأول والاستفادة من حصص المدرسة.