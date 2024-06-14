أعربت الطالبة نور العجيل الحاصلة على المركز الخامس بين الكويتيين بالقسم العلمي بنسبة 99.91 عن سعادتها الغامرة بهذا الانجاز والتفوق، مضيفة: بفضل الله تحقق ذلك الحلم الكبير، مبينة ان الجد والعمل المتواصل خلال هذا العام الدراسي فضلا عن مساندة الوالدين والتفرغ التام للدراسة مكنتها من تحقيق النسبة العالية. وقالت العجيل انها ستلتحق بكلية الطب تخصص الطب البشري لخدمة بلدها، مهدية تفوقها للوالدين وجميع الطلبة المقبلين على دراسة الثانوية العامة فضلا عن المدرسة والمعلمات في مدرسة شريفة العوضي الثانوية اللاتي جعلنها تصل إلى هذا النجاح.وذكرت ان التفوق أتى بعد الاجتهاد ودعاء الوالدين، مبينة ان صعوبة المنهج الدراسي اضمحلت تدريجيا بعد الجدية بالدراسة، متمنية لجميع الطلبة المقبلين على الثانوية العامة في السنوات المقبلة ان يحذوا حذوها ويجتهدوا للتفوق.