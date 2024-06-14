قالت الطالبة نورهان حسام عبدالمنعم «مصرية الجنسية» والحاصلة على نسبة 99.41% من القسم العلمي بمدرسة الجابر الأهلية بنات والأولى على مدرستها، إن من أهم عوامل النجاح والتفوق التوكل على الله عز وجل وتحديد جدول للدراسة وتنظيم الوقت وعدم التشتت بكثرة الملخصات والموازنة بين الترفيه والدراسة.وشكرت نورهان أسرتها على عدم تقصيرهم معها وتحفيزهم الدائم لها، كما شكرت معلماتها الفضليات على تعبهن ومجهودهن طيلة العام الدراسي. وأهدت نجاحها إلى اختها الدكتورة نسيبة التي كانت خير سند وعون لها وكانت تحول فقدان الشغف والقلق لديها إلى أمل ودافع للاستمرار.وأفادت نورهان بأن من الصعوبات التي واجهتها الضغط والخوف أحيانا انها لا تكون على قدر الثقة ولكن بفضل الله حققت أهدافها. وذكرت انها تنوي دراسة العلاج الطبيعي في جامعة بدر بجمهورية مصر العربية.ونصحت الطلاب بالبعد عن التوتر والدراسة أولا بأول وعدم التشتت بكثرة مصادر الدراسة والاعتماد على مصدر واحد وتحديد الأهداف والسعي إلى تحقيقها.