أوضحت الطالبة هديل محمد مغتر العميره الهاجري، الحاصلة على المركز الثامن في القسم الأدبي على الكويتيين من مدرسة سعاد بنت سلمة الثانوية للبنات بنسبة 98.67%، أن اسباب نجاحها وتفوقها تعود إلى الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والاجتهاد في الدراسة وتنظيم الوقت. وقالت الهاجري في لقائها مع «الأنباء» ان الفضل والشكر يعود إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثم والدي ووالدتي لحبهم اللامشروط ودعمهم الدائم لي باستمرار. متابعة: ولن أنسى فضل مدرساتي فلهن كل الشكر والتقدير والمحبة. وأفادت الهاجري بأنها تنوي دراسة علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت. وأهدت نجاحها إلى والدها الحبيب وأمها الحبيبة د. هيفه الهاجري واخوانها واخواتها وجميع اسرتها. ونصحت جميع طلبة الثانوية العامة بأن يؤمنوا بقدراتهم ولا يشككون فيها أبدا، وأن يتوكلوا على الله ويبذلوا الجهد ويسعوا من اجل تحقيق النجاح والتفوق والتميز، موضحة انها لم تواجه صعوبات خلال الدراسة كونها اعتمدت على الدراسة اولا بأول وايضا بسبب عائلتها التي وفرت لها كل سبل الراحة النفسية والسبل المهيئة للدراسة.