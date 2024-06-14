تتقدم «الأنباء» بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وجموع شعبنا الكريم والمقيمين الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة، تحتجب «الأنباء الورقية» أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة



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