مخالفة ما يزيد على 20 عقاراً سكنياً استثمارياً وإغلاق أحد السراديب



أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس إزالة 86 جاخورا مخالفا وإغلاق سرداب مخالف في محافظة الجهراء.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله الديحاني لـ"كونا": إن الجواخير المخالفة كانت مقامة على أراضي الدولة في شمال المحافظة.



وأوضح الديحاني أن فرق التفتيش نفذت جولات ميدانية في منطقة الجهراء الاستثمارية للكشف على السراديب المخالفة والمقامة من دون ترخيص أو المستغلة في غير الأنشطة المرخص بها، وقد تمت مخالفة ما يزيد على 20 عقارا سكنيا استثماريا، لافتا إلى "إغلاق أحد السراديب المخالفة التي تشكل خطرا على حياة الناس".



وشدد على ضرورة تعاون ملاك العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية مع بلدية الكويت والامتثال لجميع القوانين التي تسهم في حفظ حياة المواطن والمقيم، مؤكدا أن الفرق الرقابية لن تتهاون تجاه أي مخالفات أو تعديات وستقوم بإزالتها فورا وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.