عاطف رمضان



استجابت وزارة الأشغال العامة بسرعة لبلاغ ورد إليها بشأن وجود حفرة في منطقة القادسية. وأعلنت الوزارة أنها قامت، ممثلة بقطاع هندسة الصيانة، بتأمين الموقع والبدء في الإجراءات اللازمة للكشف عن أسباب الهبوط ومعالجتها.



وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السبب الرئيسي للهبوط هو تسرب مياه من خط تابع للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وأكدت أن هذا التسرب نتج عن قيام مقاول وزارة الكهرباء والماء بقطع الخط التابع للهيئة، مما أدى إلى إحداث تلف في مجرور تابع لوزارة الأشغال العامة، وأسفر ذلك عن جرف التربة السفلية وهبوط الطبقة الإسفلتية.



وبناء على توجيهات الوزيرة المشعان ستتم مقاضاة مقاول العقد التابع لـ «الكهرباء» بكل الأضرار الناجمة عن هبوط شارع في منطقة القادسية.