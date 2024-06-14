استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة كيرتي فاردان سينغ والوفد المرافق له.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف أعرب خلال اللقاء عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى البنايات بمنطقة المنقف أمس، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.



من جانبه، أعرب الوزير الهندي عن الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولدولة الكويت على الدور الإنساني تجاه ضحايا الحريق والاهتمام والدعم اللامحدود لأسر الضحايا والمصابين.



وذكر البيان أن الشيخ فهد اليوسف استقبل أيضا عضو الكونغرس ورئيس لجنة شؤون العمال في الخارج في جمهورية الفلبين الصديقة رون سالو والوفد المرافق له، حيث قدم لهم أحر التعازي وصادق المواساة بضحايا الحريق، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وحضر الاستقبال الوزير المفوض في إدارة شؤون آسيا بوزارة الخارجية الكويتية خالد الصرعاوي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الوزير المفوض خالد الياسين.