قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن الوزارة تتابع عن كثب حالة جميع المصابين في المستشفيات جراء حريق العمارة الذي وقع أمس في منطقة المنقف وتعمل على توفير كل ما يلزمهم من خدمات ومستلزمات طبية لضمان سرعة شفائهم، متمنيا لهم جميعا الشفاء العاجل وموفور الصحة والسلامة.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير عقب قيامه بجولة في مستشفى مبارك الكبير للاطمئنان على المصابين جراء حادثة الحريق والتأكد من توفر كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.



واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الأطباء والممرضين عن حالة المصابين والتدخلات الطبية التي تم اتخاذها فور وصولهم إلى المستشفى، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الرعاية الفورية والمستمرة للمصابين في جميع المستشفيات.



وتحدث مباشرة مع عدد من المصابين الذين تماثلوا للشفاء، مطمئنا على مستوى الرعاية التي تلقوها إذ عبر عدد من المصابين عن امتنانهم للجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية والاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة لحالتهم.