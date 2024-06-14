كشف تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المستدامة، عن إدراج 46 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة للعام 2024، بزيادة كبيرة عن العام الماضي 2023 الذي شهد إدراج 28 جامعة مصرية.



وأوضح د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس أن الجامعات المصرية حققت تقدما جديدا في نتائج هذا العام، مؤكدا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



وتصدرت جامعتا عين شمس والمنصورة قائمة الجامعات المصرية في التصنيف لأهداف التنمية المستدامة، وجاءت في الترتيب (201 - 300) عالميا، ثم جاءت (جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) في الترتيب (301 - 400) عالميا.



وجاءت جامعات (الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المستقبل، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة قناة السويس) في الترتيب (401 - 600).



وتواجدت جامعة دمياط، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الترتيب (601- 800)، تلتها (جامعة بدر، وجامعة بنى سويف، وجامعة حلوان، وجامعة المنوفية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة فاروس، وجامعة بورسعيد) في الترتيب (801- 1000)، بينما تواجدت جامعة الأزهر، وجامعة دمنهور، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وجامعة مصر الدولية، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة النيل، وجامعة سيناء، وجامعة سوهاج، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة مدينة السادات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب (1001-1500)، ثم جاءت (جامعة الأهرام الكندية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة العريش، وجامعة دراية، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة سفنكس)، في الترتيب +1501.



ومن أبرز نتائج الجامعات المصرية داخل التصنيف في أهداف التنمية المستدامة التالي:



٭ إدراج 33 جامعة مصرية في الهدف الأول والمختص بالقضاء على الفقر، وحققت جامعة القاهرة المركز الأول بين الجامعات المصرية في هذا الهدف، وحصلت على الترتيب 49 عالميا، تليها جامعة أسيوط في الترتيب 81 عالميا، ثم الجامعة المصرية اليابانية في الترتيب (101-200) عالميا.



٭ إدراج 22 جامعة مصرية في الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، وحققت جامعة عين شمس الترتيب 63 عالميا، تلتها جامعات أسيوط وكفر الشيخ في الترتيب (101-200) عالميا.



٭ إدراج 43 جامعة مصرية في الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، وتصدرت جامعة 6 أكتوبر قائمة الجامعات المصرية لهذا الهدف، وجاءت في الترتيب (201-300)، تلتها جامعة عين شمس، وجامعة بدر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنصورة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة قناة السويس في الترتيب (301-400) عالميا.



٭ إدراج 38 جامعة مصرية في الهدف الرابع (التعليم الجيد)، حيث جاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مقدمة الجامعات المصرية المدرجة بهذا الهدف، وحققت الترتيب 84 عالميا، تلتها جامعة أسيوط في الترتيب (201-300).



٭ إدراج 35 جامعة مصرية في الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، وجاءت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في الترتيب (201-300) عالميا، ثم جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة المنوفية في الترتيب (301-400) عالميا.



٭ إدراج 34 جامعة مصرية في الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، وحققت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الترتيب 21 عالميا في هذا الهدف، وجاءت جامعة أسيوط في الترتيب 75 عالميا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 93 عالميا.