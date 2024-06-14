أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران تواصل زيادة قدرتها النووية، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاون طهران.



وقالت الوكالة الدولية انها ابلغت اعضاءها بان طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في منشأتي: نطنز وفوردو.



وجاء في تقرير سري أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء أنه «في التاسع والعاشر من يونيو الجاري أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب ثماني سلاسل يحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-6 خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود». وهذه السلاسل هي مجموعة مترابطة من أجهزة الطرد المركزي.



واوضح التقرير انه «في 11 يونيو 2024، تحققت الوكالة في محطة فوردو لتخصيب الوقود من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في سلسلتين في الوحدة الأولى. وكان تركيب هذا النوع من الأجهزة جاريا في أربع سلاسل أخرى»، في إشارة إلى أحد أكثر نماذج أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.